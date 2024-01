Campagne de commercialisation de la carte poste Cash à Thiès

Rédigé le Vendredi 12 Janvier 2024 | Rédigé par Hanne Abou

Dans le cadre d'une stratégie visant à améliorer les activités de la société nationale La Poste, pour faire découvrir également à ses clients le mobile money, les agents commerciaux de la Poste ont lancé une campagne de communication et de marketing autour de la carte de paiement postale en initiant la Journée Tous les Vendeurs. Grâce à cette carte, les clients pourront désormais utiliser facilement leur argent de manière virtuelle et payer n'importe où en chargeant cette carte. A l’instar des opérateurs de mobile money, poste cash vient de se positionner dans cet univers d’achat, de transfert d’argent et autres offres pour faciliter les activités quotidiennes de leurs clients.