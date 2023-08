Cameroun : Après 14 ans de relation, un couple Nigerian a donné naissance à 9 bébés

Un couple nigérian qui réside à Douala au Cameroun a donné naissance à 9 bébés nonuplés. Selon Canal 2, la génitrice a donné naissance à six (06) filles et trois (03) garçons. D'après les informations de nos confrères, l’accouchement a eu lieu par voie normale et, ses bébés sont venus au monde après 14 ans de relation du couple . La mère et ses 09 bébés sont en bonne santé. Avant ce « miracle », la mère avait donné naissance à deux enfants. Le couple nigérian a actuellement 11 enfants.