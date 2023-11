Cambriolage au Domicile de Serigne Maodo Sy Dabakh : 30 millions de F CFA et des bijoux d’une valeur de 25 millions de F CFA emportés

Le domicile de Serigne Maodo Sy Dabakh a été la cible d’un cambriolage perpétré par son coursier et les deux gardiens, qui ont emporté 30 millions et des bijoux en or d’une valeur de 25 millions FCFA. La Division des investigations criminelles (DIC) a appréhendé les présumés auteurs du vol, à savoir le coursier et les deux gardiens. Le trio avait soigneusement planifié son forfait, choisissant la nuit du Gamou en l’absence du guide religieux pour exécuter son plan. Selon L’Observateur sui donne l'information, c'est vers deux heures du mati que le coursier A. Diop, muni d’un pied de biche, a forcé la serrure de la chambre à coucher du guide religieux, accompagné des deux gardiens. Bien familiarisés avec l’environnement de la chambre du marabout à Tivaouane, A. Diop et ses complices se sont dirigés directement vers le coffre-fort, qu’ils ont réussi à ouvrir. «Ils ont dérobé 30 millions FCFA et des bijoux en or d’une valeur de 25 millions FCFA, se partageant le butin dans la soirée des faits. De retour de Tivaouane, le fils de feu Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh a découvert le cambriolage et en a informé ses employés, qui ont tous prétendu ne pas être au courant du vol, estimé à plus de 55 millions FCFA» rapporte le journal.