CAN 2027: Les 6 stades retenus dans le dossier de la FSF à la CAF

D'après des informations relatées par le quotidien Record, la CAF a reçu le dossier de candidature du Sénégal pour l'organisation de la Coupe d' Afrique des Nations ( CAN) 2027.



Et à l'en croire, sont dans le dossier de candidature les stades Abdoulaye Wade de Diamniadio, Léopold Sédar Senghor de Dakar, Caroline Faye de Mbour, Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor, Lamine Gueye de Kaolack et Lat Dior de Thiès.