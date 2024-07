CAN 2025 : Le Sénégal dans le Groupe L avec le Burkina Faso, le Malawi et le Burundi

Le Sénégal figure dans le groupe L des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2025, aux côtés du Burkina Faso, du Malawi et du Burundi.



Le tirage au sort de ces éliminatoires s'est déroulé jeudi après-midi à Johannesburg, en Afrique du Sud.



La 35e édition de la Coupe d'Afrique des nations se tiendra au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.



Quarante-huit équipes participeront aux éliminatoires dans le but de décrocher l'une des 24 places qualificatives pour la phase finale de la CAN.



Selon le dernier classement FIFA du 20 juin dernier, les nations les mieux classées ont été placées dans le pot 1, et la même méthode a été utilisée pour les pots 2, 3 et 4 afin de former les 48 équipes.



Les équipes sont réparties en 12 groupes de quatre à l’issue de ce tirage au sort.



Les deux premières équipes de chaque groupe se qualifieront pour la phase finale.



Le Maroc, en tant que pays hôte, est déjà qualifié d'office.



La Côte d’Ivoire, pays hôte de la dernière édition, est le tenant du titre.



Les matchs de ces éliminatoires sont prévus pour début septembre.



Voici la composition des autres groupes :

- Groupe A : Tunisie, Madagascar, Comores, Gambie

- Groupe B : Maroc, Gabon, Centrafrique, Lesotho

- Groupe C : Egypte, Cap-Vert, Mauritanie, Botswana

- Groupe D : Nigeria, Bénin, Libye, Rwanda

- Groupe E : Algérie, Guinée équatoriale, Togo, Liberia

- Groupe F : Ghana, Angola, Soudan, Niger

- Groupe G : Côte d’Ivoire, Zambie, Sierra Leone, Tchad

- Groupe H : RD Congo, Guinée, Tanzanie, Ethiopie

- Groupe I : Mali, Mozambique, Guinée-Bissau, Eswatini

- Groupe J : Cameroun, Namibie, Kenya, Zimbabwe

- Groupe K : Afrique du Sud, Ouganda, Congo, Soudan du Sud

- Groupe L : Sénégal, Burkina Faso, Malawi, Burundi