CAN 2023 : Aliou Cissé dévoile la liste des 27 joueurs

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football du Sénégal, Aliou Cissé a dévoilé, vendredi, une liste de 27 joueurs devant prendre part à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2023 en Côte d’Ivoire avec quinze champions d’Afrique en titre.



Cissé a rendu publique une liste de 27 joueurs marquée par la présence de 15 champions de la dernière CAN au Cameroun. Dix autres joueurs, dont Lamine Camara, Nicolas Jackson, Ismail Jakobs, Abdoulaye Niakhaté Ndiaye, connaitront leur première CAN.



Retour de Sabaly et Diatta à la CAN



Youssouf Sabaly et Krépin Diatta, absents de la dernière CAN pour blessure, font leur retour à la compétition africaine. Ils étaient de l’édition de 2019 en Egypte. Ils joueront leur deuxième compétition africaine.



La triplette Sadio, Gana et Kouyaté pour leur sixième CAN



Présents dans l’équipe depuis la CAN 2013 en Afrique du Sud, Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye et Cheikhou Kouyaté vont jouer, en Côte d’Ivoire, leur sixième CAN d’affilée.



Voici la liste des 27 joueurs convoqués :



Gardiens : Edouard Mendy, Seny Dieng, Mory Diaw



Défenseurs : Krépin Diatta, Abdoulaye Niakhaté Ndiaye, Formose Mendy, Abdoulaye Seck, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhate, Ismail Jakobs, Fodé Ballo-Touré, Abdou Diallo



Milieux de terrain : Pape Matar Sarr, Pathé Ciss, Nampalys Mendy, Idrissa Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté, Lamine Camara, Pape Gueye



Attaquants : Iliman Ndiaye, Sadio Mané, Habib Diallo, Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson, Boulaye Dia

APS