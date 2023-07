CAF : Le Comité Exécutif abordera le processus d'appel d'offres des CAN 2025 et 2027, ce vendredi au Maroc

La réunion se penchera, notamment, sur le processus d’appel d’offres en cours pour les Coupes d’Afrique des Nations CAN 2025 et 2027, souligne la CAF dans un communiqué publié sur son site officiel. Le Comité exécutif discutera également de la 45ème Assemblée générale ordinaire de la CAF, qui se tiendra à Abidjan le 13 juillet 2023. La réunion du Comité exécutif, qui sera présidée par le président de la CAF Patrice Motsepe débutera à 11h00 (heure locale).



Les visites d’inspection de la CAF se sont déroulées entre les 5 et 25 janvier, et la décision finale sera rendue le mois de juillet prochain, lors de la réunion du Comité exécutif. Le Maroc demeure un candidat favori pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 puisqu’il a accueilli la Coupe du monde des clubs le mois de février dernier. Le Maroc était en concurrence avec les Émirats et le Qatar.



Le Maroc a de fortes chances pour décrocher l’organisation de l’édition 2025. Le royaume se positionne en effet comme le candidat idéal, disposant des stades et autres infrastructures répondant aux normes et aux exigences internationales. Et aussi une longue expérience en organisation de compétitions de hauts niveaux





Avec le courrier de L'Atlas