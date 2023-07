CAF AWARDS : Sadio Mané et Pape Ousmane Sakho parmi les lauréats 2022

L'édition 2023 des Caf Awards, récompensant les meilleurs joueurs africains de la saison écoulée, se tiendra le 11 décembre 2023 au Maroc, a annoncé, mardi, la Confédération africaine de football (Caf), rapporte le quotidien national Le Soleil.



Une cérémonie pour désigner et honorer les joueurs africains de l'année dans les catégories masculine et féminine. Les meilleures équipes, seront également honorés. Tout comme les plus beaux buts, entre autres.