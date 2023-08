Bus Tata incendié à Yarakh: Les éclaircissements du chauffeur sur son identité

Avant hier mardi 1 er août 2023, un minibus de marque King Long de la Ligne 65 du réseau de l'AFTU, immatriculé DK 3080 AM, avec des clients à bord en provenance de Kounoune, pour rallier à Colobane a été la cible, sur la route de Yarakh à hauteur de "Magasin" d'une attaque au cocktail Molotov. Cette attaque a fait un bilan provisoire de deux morts et de cinq blessés dans un état grave.





Quelques heures après cet incident, la photo d'un homme accompagnée d'une légende d'un fond sonore est devenue virale sur internet, précise le communiqué de CAPTRANS ( Centre d'appui à la professionnalisation aux Métiers des transports), indiquant qu'il s'agit du policier qui se fait passer pour le conducteur du véhicule.



Cet homme répond au nom d'Abdoulaye Diop et est communément appelé Pape Diop. Ainsi, Thiès info a ainsi contacté le chauffeur de la ligne 65 pour en savoir plus. Il habite à Touba Guèye, dans la commune de Thiénaba.