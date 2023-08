Braquage à Kédougou : ont dépouillé des passagers d’un véhicules de leurs téléphones portables, de leur argent et d’autres objets de valeur.

Ce dimanche dimanche, une attaque armée s'est produit à Kedougou plus précisément dans le département de Saraya à hauteur de Kharakhena. D'après Iradio qui vient de livrer l'info, des malfaiteurs ont dépouille des passagers d’un véhicules de leurs téléphones portables, de leur argent et d’autres objets de valeur. Ces malfaiteurs auraient tiré à balles réelles sur les véhicules qui refusaient de s’arrêter. Selon la même source, un passager qui tentait de résister au braquage a été sévèrement molesté. informée, la gendarmerie s’est déployée sur les lieux de l’attaque. Mais ces bandits avaient déjà pris la fuite. Même s'il n’y pas eu de mort, les populations de la localité réclament plus de sécurité dans la zone.