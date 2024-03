Bougane dénonce une tentative d'assassinat contre MNF et interpelle Macky

Bougane Guèye a vivement condamné l'agression subie par Maïmouna Ndour Faye. Le président du mouvement Gueum Sa Bopp qualifie cet acte d'ignoble tentative d'assassinat, soulignant que cela devrait inciter les députés à rejeter le projet de loi sur l'Amnistie générale des faits liés aux manifestations politiques. Il déplore également la montée de la violence au sein de la classe politique sénégalaise. Voici le communiqué dans son intégralité :



"Il est inadmissible que des individus osent lever la main sur MNF. Cette agression constitue un signal alarmant pour tous ceux qui s'opposent au projet de chaos orchestré au Sénégal. Les auteurs de cette attaque cynique semblent vouloir reproduire les actes odieux tels que l'assassinat de Norbert Zongo au Burkina Faso et la tentative de meurtre du journaliste Saouti Haidara à Bamako. Tandis que dans ces pays, des enquêtes ont été menées pour élucider de tels crimes, la classe politique sénégalaise cherche à légitimer une amnistie qui effacerait tous les crimes commis entre 2021 et 2024.



L'agression de Maïmouna Ndour Faye doit susciter une profonde réflexion. Elle devrait pousser le président Macky Sall et les députés à rejeter catégoriquement le projet de loi sur l'Amnistie générale des faits liés aux manifestations politiques. En face d'une classe politique de plus en plus violente où l'intolérance est devenue la norme, voter en faveur d'une amnistie équivaudrait à cautionner un génocide numérique et accorder une immunité aux politiciens professionnels.