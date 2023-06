Bougane à Ziguinchor aujourd'hui

Le président du mouvement Gueum Sa Bopp, Bougane Gueye Dany sera ce mardi 20 dans la région de Ziguinchor pour rencontrer les autorités religieuses et coutumières. Le patron de DMédia sera reçu en audience par le Roi d'Oussouye.



A Ziguinchor, il va rencontrer Mgr Fulgence et à Bignona il sera chez El Hadji Fansou Bodian. Ces rencontres ont pour objectif d'éclairer la lanterne des religieux sur les intentions du Président Macky Sall et son rôle dans ce regain de violence constaté dans le pays ces trois dernières années.