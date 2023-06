Bougane Guèye Dany accuse Macky Sall et ses alliés de faire sombrer le Sénégal : Un éclairage critique sur le Dialogue National

Rédigé par SEYELATYR le Lundi 26 Juin 2023 à 09:31

Bougane Gueye Dany, président du mouvement "Guëm Sa Bopp" et candidat déclaré pour les élections présidentielles de 2024, a critiqué vivement les conclusions du "Dialogue National" présentées au président Macky Sall. Selon lui, le Président et ses alliés sont les principaux responsables des difficultés actuelles du Sénégal. Dany a pointé du doigt les problèmes tels que le chômage des jeunes, les nombreuses arrestations, et la possible troisième candidature de Sall. Il a également questionné les liens entre le Sénégal et la France, tout en mettant en garde le Président contre une tentative de troisième mandat.