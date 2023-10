Bonne Nouvelle: Eclairage Publique: Le Maire de Thies Réceptionne 1500 Lanternes d'une valeur de 200 Millions de Fr

L'ambition de faire de Thiès une "Ville Lumière" se concrétise davantage. Le Maire de Thiès, dans une démarche résolue d'amélioration de l'éclairage public, a fièrement réceptionné plus de 1500 lanternes. Ces équipements, d'une puissance variant entre 100W, 150W et 250W, représentent un investissement colossal de près de 200 millions de francs.



Cette initiative, mise en lumière par

, s'inscrit dans la continuité des efforts déployés l'année dernière pour illuminer les artères principales et le centre-ville. Aujourd'hui, l'accent est mis sur les quartiers populaires, avec l'objectif ultime d'atteindre une couverture universelle en matière d'éclairage à Thiès.



Chaque quartier devrait bénéficier d'au moins 40 de ces lanternes, promettant ainsi des nuits plus lumineuses et sécurisées pour tous les résidents.