Birame Soulèye Diop met en garde les entreprises minières : "Désormais, nos normes seront respectées"

Le ministre Birame Soulèye Diop a déclaré que "toutes les entreprises minières devront dorénavant se conformer aux normes et respecter toutes nos exigences", adressant cet avertissement à l'entreprise SORED MINES ainsi qu'à l'ensemble des sociétés minières.



Le ministre de l'Énergie et des Mines s'est rendu à Kédougou ce dimanche pour évaluer les conditions de travail dans les entreprises minières. Il était accompagné d'une importante délégation comprenant des ministres, des inspecteurs du travail et des autorités administratives.



"Le ministre de la Santé, le ministre du Travail, le ministre de l'Éducation nationale, le ministre des Forces armées, le ministre de l'Environnement, tous sont concernés par ce qui se passe et nous assurerons un suivi collectif de toutes les obligations des entreprises minières", a averti Birame Soulèye Diop devant les dirigeants de la société SORED MINES, en présence des travailleurs, en précisant que "toutes les entreprises minières devront désormais se conformer aux normes et respecter toutes nos exigences".



"Pour l'instant, nous en resterons là, mais sachez que c'est un avertissement", a déclaré le ministre, soulignant que le président de la République et le Premier ministre sont déterminés à ce que "les prescriptions de la loi soient respectées. Si des mesures définitives doivent être prises, nous les prendrons car tout le monde a besoin des mines, de l'or", a-t-il ajouté.



À la fin de la réunion avec les travailleurs et les dirigeants de SORED MINES, le ministre de l'Énergie et des Mines a noté les noms de tous les délégués qui ont pris la parole, ajoutant qu'il ne voudrait pas qu'ils soient inquiétés par les dirigeants de SORED MINES.