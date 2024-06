Birahim Seck répond à Ousmane Sonko "Vous n'êtes plus dans l'opposition mais dans la position d'apporter des réponses démocratiques"

La dernière sortie du premier ministre, Ousmane Sonko, à l'esplanade du Grand Théâtre de Dakar, lors de la conférence organisée par la Jeunesse patriotique du Sénégal ( JPS - Pastef), dimanche dernier, a fait couler beaucoup de salives au sein de la communauté Sénégalaise.



Cette fois - ci, le coordonnateur du Forum Civil, Birahim Seck a fait une sortie pour recadrer le leader de Pastef qui a tenu des propos à l'encontre de la presse sénégalaise.



"Monsieur le premier ministre, Ousmane Sonko, votre rôle est d'apporter des solutions durables pour fortifier la presse et la consolider. Elle ne doit pas se sentir menacée. Vous n'êtes plus dans l'opposition mais dans la position d'apporter des réponses rassurantes et démocratiques", dit - il sur son compte X.