Bignona : Quatre morts dans deux accidents de la circulation

Deux accidents de la circulation survenus dimanche dans le département de Bignona ont causé la mort de quatre personnes, dont un enseignant, selon plusieurs témoins contactés par l'APS.



Le premier accident a eu lieu en début d'après-midi dans la commune de Bignona, près du marché et de la gare routière. Un jeune conducteur de moto Jakarta, roulant à grande vitesse selon des témoins, est entré en collision avec un camion, perdant la vie sur le coup.



Le second accident s'est produit aux abords du village de Koutenghore, à l'intersection menant vers Balinghore. Ce lieu a été le théâtre d'un violent choc entre deux motos Jakarta. Trois personnes ont perdu la vie, dont un enseignant en poste à Kafountine, qui a succombé à ses blessures après avoir été transporté à l'Hôpital régional de Ziguinchor.



L'une des victimes, originaire du village de Balinghore, a été enterrée dans l'après-midi dans son village natal. Les corps des deux autres victimes, l'enseignant et son cousin, ont été transportés à Diaboudior Frontière, leur village d'origine.