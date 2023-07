Bayern : Mané a annoncé son départ, en attendant sa visite médicale

Le Sénégalais se rendra à Dubai lundi pour finaliser son transfert à Al - Nassr. Lors de la victoire amicale 1 - 0 contre Kawasaki Frontale, Sadio Mané était assis dans les tribunes avec une casquette de baseball et des air pods dans les oreilles, et n'a pas vraiment prêté attention au jeu pratiqué par ses coéquipiers.



Le chapitre de Fc Bayern était déjà terminé pour le Sénégalais à ce stade. Comme le rapporte le journaliste de "Sky" Florian Plettenberg, Mané s'achèvera lundi la visite médicale obligatoire, puis signera un contrat de 3 ans jusqu'en 2027 avec le club saoudien d'Al - Nassr. Il gagnera plus de 40 millions d'euros nets par an.