Bataille rangée entre libéraux de Thiès : Ndiaga Diaw donne des explications

Les libéraux de Thiès se sont donnés mercredi 18 octobre 2023 en spectacle devant leur permanence située au quartier Carrière. Pour cause, il y avait des divergences entre les deux camps ( Ndiaga Diaw et Mor Diouf) dans le cadre de la mise en place des instances de base ou Comité de Liaison Fédéral ( CLF) qui va piloter la massification au niveau des jeunes et surtout de la structure des femmes libéraux. Une décision largement contestée par les deux bases. Il y a eu de violents affrontements, dont Ibrahima Sall responsable dans la commune de Thiès Nord, grièvement atteint et il s'est retrouvé à l'hôpital régional Ahmadou Sakhir Ndiéguène pour se soigner. D'ailleurs, Mor Diouf a annoncé l'exclusion de Ndiaga Diaw au sein du Parti Démocratique Sénégalais ( PDS). Pour lui, Ndiaga Diaw déroule des tentatives pour déstabiliser ladite structure politique de l'opposition. Par contre, le responsable départemental de l'UJTL de Thiès, membre du comité directeur du secrétariat national et de la cellule de communication du PDS , Ndiaga Diaw a donné des explications sur le déroulement des faits avant d'évoquer des poursuites judiciaires concernant ce dossier. Malick Sarr Gueye