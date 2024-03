Bassirou Diomaye Faye dévoile ses priorités : Coût de la vie, refonte des institutions, réconciliation et lutte contre la corruption

Alors que les résultats définitifs de l'élection présidentielle du dimanche 24 mars ne sont pas encore publiés, le candidat de la coalition Diomaye, Bassirou Diomaye Faye, est largement perçu comme le vainqueur de cette élection. Le lendemain du scrutin, il s'est adressé à ses compatriotes après avoir reçu de nombreuses félicitations, y compris de son principal rival, Amadou Ba, geste qu'il a salué comme une tradition sénégalaise honorable.



Faye a également loué la vigilance et l'engagement du président Macky Sall pour avoir assuré un scrutin sans contestation, tout en remerciant l'administration pour son rôle dans l'organisation des élections.



Il considère son élection comme une volonté de rupture exprimée par le peuple sénégalais et annonce ses chantiers prioritaires, notamment la réconciliation nationale, la refonte des institutions, la réduction du coût de la vie et la lutte contre la corruption. Il propose également des concertations nationales inclusives pour évaluer et relancer les politiques publiques.



Conscient des défis, Faye souhaite tourner la page sur la crise préélectorale qui a coûté des vies et fait de nombreux blessés et prisonniers. Il s'engage à travailler sans relâche pour concrétiser l'espoir suscité par son élection et réconcilier les Sénégalais.