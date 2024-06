Bassirou Diomaye Faye appelle à faire de la Journée Nationale de Nettoiement un engagement permanent

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a lancé un appel samedi pour que la Journée Nationale de Nettoiement devienne un défi permanent et un comportement ancré dans les habitudes collectives des Sénégalais.



Lors du lancement officiel de la première édition de cette journée à Thiaroye Gare, dans la banlieue de Dakar, il a souligné l'importance de faire de cette journée un engagement permanent et non pas une simple action circonstancielle.



Il a exhorté les citoyens à s'engager activement dans cette initiative, soulignant que le nettoyage et l'assainissement doivent devenir des préoccupations partagées par tous.



Cette première édition de la Journée Nationale de Nettoiement, axée sur la question des inondations, vise à sensibiliser la communauté à l'importance de la propreté et à encourager la participation active dans la gestion et la prévention des inondations aux côtés des autorités.



Bassirou Diomaye Faye a rappelé l'importance historique de Thiaroye Gare et a appelé à la préservation de ce site, soulignant la responsabilité collective dans son entretien et dans la prévention des inondations.



Il a également souligné que chaque action que nous posons dans la vie, quelle que soit sa nature, a des répercussions sur le vivre ensemble, invitant ainsi les Sénégalais à comprendre l'importance de leurs actions pour le bien-être de tous.