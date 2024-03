Bassirou Diomaye Diakhar Faye, nouveau Président de la République "Le peuple Sénégalais a choisi la rupture"

Le tout nouveau Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a fait face ce lundi à Dakar à la presse pour se prononcer sur l'actualité nationale consacrée à l'élection présidentielle. Par la même occasion, l'enfant de Ndiaganiao a fait connaitre "ses chantiers prioritaires". Il s'est dit engagé à gouverner avec humilité, en inscrivant son action dans une perspective de "réconciliation nationale, de refondation des institutions et de donner corps à la rupture pour laquelle les Sénégalais l'ont choisi".



"Le peuple Sénégalais a choisi la rupture. Je m'engage à gouverner avec humilité. Je m'engage à me battre contre la corruption", a - t - il martelé lors de sa première sortie médiatique au lendemain de cette échéance présidentielle. Il a aussi magnifié "l'attachement" du peuple sénégalais à la démocratie, à la justice.



"Cette élection est avant tout la victoire du peuple sénégalais pour la défense de la souveraineté, des valeurs démocratiques et des principes républicains", a relevé le candidat de la coalition "Diomaye Président 2024".