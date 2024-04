Bassirou Diomaye Diakhar Faye "J'engagerais sans tarder une politique ardue de bonne gouvernance économique et financière..."

Lors de son message à la Nation, ce mercredi 03 avril, le Président de la République du Sénégal, son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye a promis une politique ardue contre délinquance économique et financière.



Pour ce faire, il veut instaurer sous son magistère une bonne politique économique et financière pour lutter contre la corruption, tout en faisant des contrôles avec des rapports au niveau de l'IGE, de l'OFNAC, de la Cour des comptes, entre autres.



"J'engagerais sans tarder une politique ardue de bonne gouvernance économique et financière par la lutte sans répit contre la corruption, la répression pénale de la fraude fiscale et des flux financiers illicites", a - t - il insisté.



Dans la même veine, M. Faye annonce la publication des rapports de l'IGE, de la Cour des comptes et de OFNAC. Il a abordé aussi dans son message à la Nation, "la protection des lanceurs d'alerte, la lutte contre les détournements des derniers publics et le blanchiment d'argent".



Toujours dans cette dynamique d'une gouvernance limpide, le Chef de l'Etat a prévu également d'autres mécanismes vertueuses dans le cadre du contrôle et de la lutte contre la corruption comme : "l'amnistie des prête - noms et leur intéressement sous condition d'auto dénonciation", a - t - il laissé entendre.