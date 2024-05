Bah Diakhaté et Cheikh Tidiane Ndao jugés ce lundi

L'activiste républicain, Bah Diakhaté et Cheikh Tidiane Ndao ne sont pas encore sortis de l'auberge.

Ils seront jugés au Tribunal des flagrants délits ce lundi 27 mai pour "diffusion de fausses nouvelles, injures publiques et offense à une personnes qui exerce tout ou une partie des prérogatives du Président de la République".



Les deux détenus seront assistés par l'avocat Me Amadou Sall. Pour rappel, les deux personnes étaient placés sous mandat de dépôt jeudi dernier par le parquet du Tribunal de grande instance de Dakar.