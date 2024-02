Bagarre à Thiès : Homme blessé lors d'une dispute pour une casquette oubliée

Un incident violent s'est produit au quartier Mbour 1 de Thiès, impliquant O. Diop, âgé d'environ 50 ans, poursuivi pour coups et blessures volontaires ayant entraîné huit jours d'incapacité temporaire de travail. La dispute a éclaté entre Diop et M. Diallo, ce dernier ayant accusé Diop d'entretenir une relation avec son épouse. La confrontation a atteint son point culminant lorsque Diop est retourné chez M. Diallo pour récupérer une casquette oubliée, ce qui a dégénéré en bagarre. Diop a admis avoir utilisé une brique, mais nie toute relation avec l'épouse de M. Diallo. Le procureur de la République a requis l'application de la loi, et l'affaire est en attente de jugement le 26 février 2024 devant le tribunal départemental de Thiès.