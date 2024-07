Baccalauréat à Diourbel : Plus de 9 700 Candidats Attendus cette Année

Cette année, l'Inspection d'Académie (IA) de Diourbel présentera 9 722 candidats à l'examen du baccalauréat, dont 5 630 filles et 4 092 garçons, selon une source officielle relayée par l'APS.



"Ces candidats sont répartis dans 22 centres principaux et un centre secondaire," a précisé l'inspecteur d'académie Modou Ndiaye lors d'un entretien avec l'APS.



L'inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Diourbel dispose de cinq centres, tandis que Mbacké en compte sept et Bambey en a dix, a-t-il ajouté.



Ndiaye a également mentionné l'introduction cette année d'un coordonnateur de surveillants, chargé de faire le lien entre le président de jury, le chef de centre et les surveillants. Cette initiative vise à améliorer la gestion des surveillants, auparavant contrôlés uniquement par le président de jury.



L'inspecteur a assuré que toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour garantir le bon déroulement des épreuves du baccalauréat dans toute la circonscription.