Baccalauréat 2024 : Plus de 10 600 Candidats Préparés à Ziguinchor

Pour l'examen du baccalauréat 2024, l'Inspection d'Académie de Ziguinchor (sud) présentera 10 641 candidats, marquant une augmentation d'environ 372 candidats par rapport à l'année précédente.



"Cette année, au baccalauréat général, l'Inspection d'Académie présente 10 641 candidats, soit une augmentation d'environ 372 candidats comparé à 2023", a déclaré Cheikh Faye, Inspecteur d'Académie de Ziguinchor.



Lors d'un entretien avec l'APS, il a indiqué que ces candidats sont répartis en 33 jurys, dont 32 principaux et un secondaire.



"Une majorité des candidats sont inscrits en série L, représentant 90,1 % du total des inscrits", a précisé Cheikh Faye.



"Les séries scientifiques S1, S2, S4 et S5 regroupent quant à elles 9,3 % des candidats", a-t-il ajouté.



En outre, il a souligné que les filles sont plus nombreuses que les garçons, constituant 56,3 % des candidats. Il a également assuré que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour garantir le bon déroulement de l'examen dans la région.



Les épreuves du baccalauréat débuteront mardi sur l'ensemble du territoire national.