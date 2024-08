Baccalauréat 2024 : 50,50 % de réussite, des résultats contrastés selon les filières et académies

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, El Hadji Abdourahmane Diouf, a annoncé que 78 200 candidats ont été admis à l’examen du baccalauréat 2024, représentant un taux de réussite global de 50,50 %. Lors d’un point de presse à Diamniadio, il a précisé que ce taux a légèrement baissé par rapport aux deux dernières années, où il s'élevait à 51,99 % en 2022 et 51,61 % en 2023.



Les résultats par filière montrent des disparités significatives. La filière tertiaire, regroupant les sciences et technologies de l’économie et de la gestion, affiche le taux de réussite le plus élevé avec 75,68 %. Les filières scientifiques et techniques suivent avec un taux de 65,12 %. En revanche, bien que la littérature ait enregistré le plus grand nombre d’admis avec 59 372 élèves, elle présente le taux de réussite le plus faible, soit 46,99 %.



Le ministre a également souligné que les résultats du baccalauréat technique sont "très satisfaisants", tandis que ceux du baccalauréat général restent à "optimiser". Il a par ailleurs insisté sur la nécessité de réfléchir à une réforme du baccalauréat, estimant que les résultats actuels ne sont pas proportionnels aux investissements de l'État dans l'éducation.



En termes de performance par académie, Dakar se distingue avec le meilleur taux de réussite de 63,01 %, suivi par Matam avec 59,08 %. À l'opposé, l'académie de Kolda affiche le taux le plus bas, avec 37,54 %. Le lycée Seydina-Limamou-Laye de Guédiawaye a quant à lui obtenu le plus grand nombre d'admis en valeur absolue, avec 1 295 élèves.



Concernant la répartition par genre, 90 430 filles ont passé l'examen cette année contre 64 505 garçons. Les garçons ont obtenu un taux de réussite de 53 %, tandis que celui des filles est de 48,36 %.



Ce bilan des résultats du baccalauréat 2024 met en lumière des disparités entre filières, genres et régions, soulignant la nécessité d'une réflexion approfondie pour améliorer les performances globales du système éducatif sénégalais.



