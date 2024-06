Baccalauréat 2024: 159 847 candidats inscrits, soit une augmentation de 8.137 par rapport à 2023

Les épreuves écrites de l'examen du Baccalauréat général session 2024 sont prévues le 2 juillet prochain. Pour l'année 2024, ils seront 159.847 candidats, dont 58,20% de filles et 14, 85% des candidats individuels, à passer l'examen, contre 151.710 en 2023, soit une augmentation de 8.137 candidats par rapport à l'année précédente.



L'annonce a été faite lors d'une réunion préparatoire présidée par le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, hier, à Diamniadio, avec les Inspecteurs d'académie, les syndicats d'enseignants et les parents d'élèves, rapporte nos confrères du journal Le Soleil.



"Les candidats proviennent de 16 académies et sont répartis dans 499 jurys, 381 centres et 88 centres secondaires", a expliqué Dr Abdourahmane Diouf. Il a aussi rappelé un certains nombres de règles à respecter par les candidats.



"Nous rappelons aux futurs bacheliers et aux parents d'élèves que les candidats ne doivent pas venir avec le téléphone portable et que si un candidat vient avec cet outil, il sera exclu, c'est la réglementation. On va l'appliquer sans aucune difficulté", a - t - il ajouté.



En outre, il a invité les candidats à se rapprocher de leur académie pour récupérer leurs convocations à temps.