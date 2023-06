Bac Technique: Plus de 3000 candidats démarrent les épreuves ce lundi

L'examen du baccalauréat technique démarre le 12 juin prochain. L'information a été donnée , hier, par Cissé Kane Ndao, Directeur de cabinet du Ministre de la Formation professionnelle, de l' Apprentissage et de l'Insertion. Ils sont au nombre de 3.399 candidats à l'échelle nationale dont les filles représentent plus de la moitié.



Selon notre source, les statistiques révèlent les que les candidats sont répartis selon les centres à l'intérieur du pays. Pikine - Guédiawaye (619); Kédougou (256); Diourbel (254); Kaolack ( 224); Saint - louis (219); Thiès (166); Kolda (116); Rufisque (105); Tambacounda (67); Ziguinchor (46).



En outre, le pourcentage de candidats issus du public est de 55,52%. Pour rappel, Cissé Kane Ndao présidait et l'organisation des nouveaux baccalauréats techniques : Steg ( Sciences et technologies de l'économie et de la gestion) et Stidd ( Sciences et technologies industrielles pour le développement durable).