Bac 2023: Près de 27000 candidats répartis dans 72 centres dont 9 centres secondaires à Thiès

Ils sont 26825 candidats à prendre part à l'examen du Bac général, cette année, dans l'académie de Thiès. Ces candidats sont répartis dans 72 centres dont 9 centres secondaires avec 83 jurys installés un peu partout dans la région.



Parmi ces candidats, on compte 15709 filles soit 58, 56% contre 11116 garçons soit 41, 44%, selon un document de l'inspection d'académie. 2538 correcteurs ont été mobilisés et 1439 enseignants ont mis à la disposition de l'office du Bac pour la surveillance.



Interrogé sur le déroulement des épreuves, El Hadji Mamadou Diouf, inspecteur d'académie de Thiès rasure les autorités. Il est revenu sur les dispositions sécuritaires qui ont été prises et le bon déroulement de l'examen.



Outre les dispositions pratiques habituelles, l'autorité académique a mis l'accent sur la logistique qui était en place, l'absence de quelques candidats et surveillants qui n'ont pas répondu à l'appel. Sur ce, il a demandé aux chefs de centre de suivre la procédure afin de fournir un document qui évoquera les raisons de ces absences.



Pour rappel, les autorités se sont rendues au lycée Malick Sy, au lycée privé Cheikh Hamidou Kane, au CEM Malick Sy et au collège Saint - Augustin.