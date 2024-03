Babacar Diop exprime sa fierté envers la démocratie sénégalaise après avoir voté

Après avoir accompli son devoir citoyen au CEM de Sampathé, le Dr Babacar Diop, maire de Thiès, a exprimé sa fierté en tant que citoyen sénégalais, saluant la robustesse de la démocratie du pays malgré les récentes tensions institutionnelles.



Il a souligné que le Sénégal a surmonté une crise grave entre ses institutions, comparant la gestion de celle-ci à ce qui pourrait être qualifié de coup d'État dans d'autres pays. Il a également noté avec satisfaction que les Sénégalais ont su gérer cette crise et ont désormais l'opportunité de choisir leur président lors des élections du 24 mars 2024.



Observant la mobilisation des électeurs à travers le pays et dans le monde entier, il a noté un taux de participation acceptable et l'absence d'incidents majeurs dans les centres de vote, ce qui témoigne de la vitalité de la démocratie sénégalaise et de la maturité du peuple.



En sa qualité de maire d'une grande ville, il a appelé au calme et a exprimé le souhait que le choix du peuple soit respecté, que le nouveau président soit démocratiquement élu et qu'il puisse poursuivre les efforts de reconstruction du pays.