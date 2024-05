Babacar Diop et le Dossier Mbour 4 : Engagement et Révélations

Le maire de Thiès, Babacar Diop, s'est récemment exprimé sur le dossier controversé de Mbour 4, soulignant une affaire qui occupe une place prépondérante dans l'actualité nationale sénégalaise. Lors d'une intervention publique, M. Diop a rappelé la décision du président de la République, prise le 29 avril dernier, de suspendre toutes les procédures domaniales et foncières dans la zone de Mbour 4, une mesure suivie d'une visite officielle du site par le président lui-même et plusieurs membres du gouvernement le 1er mai.

Cette visite présidentielle, selon le maire, avait pour objectif de mesurer l'ampleur des irrégularités et de confirmer son engagement envers une gestion transparente et équitable des terrains en question. Babacar Diop a mis en lumière sa conversation avec un ancien prisonnier politique, un inspecteur des domaines bien informé sur les affaires de Mbour 4, qui a affirmé la gravité du scandale. Cette discussion a renforcé la détermination du maire à soutenir les efforts de clarification et de correction du dossier Mbour 4, promis par le président.



Durant son allocution, M. Diop a reçu une promesse présidentielle de faire bénéficier les populations de Thiès des terrains de Mbour 4 et de la nouvelle ville. Il a exprimé sa gratitude envers le président pour non seulement sa visite mais également pour son engagement à respecter ses promesses de campagne en faveur d'une répartition juste et équitable des terres, bénéficiant à l'ensemble des résidents, y compris les plus défavorisés.



Cette prise de parole du maire Babacar Diop témoigne de son soutien continu aux initiatives présidentielles visant à rectifier les injustices foncières et à assurer une distribution équitable des ressources. Il a souligné l'importance de cette démarche pour la cohésion sociale et le développement économique de la ville de Thiès