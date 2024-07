Babacar Diop aspire à transformer Thiès en une 'ville ombragée' grâce au reboisement

Le maire de Thiès, Babacar Diop, ambitionne de transformer la ville en une "ville ombragée", invitant les habitants à soutenir cette vision ambitieuse mais réalisable. Lors de la cérémonie d’ouverture d’un séminaire sur le plan de repeuplement de la ville en caïlcédrats, il a partagé son rêve de voir Thiès reverdir.



"Nous avons le devoir de préserver ce patrimoine et de créer non seulement des rues ombragées, mais même de rêver d'une ville entièrement ombragée", a-t-il déclaré. Cette initiative fait partie du projet "Adaptation basée sur les écosystèmes" (ABE), soutenu par le Programme des Nations Unies pour le développement et l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN).



Babacar Diop a rappelé l’importance historique des caïlcédrats à Thiès, plantés pour la première fois en 1898 par les colons français, et a souligné que ces arbres font partie intégrante du patrimoine de la ville. Il a exprimé son désir de voir les rues de Thiès devenir des espaces ombragés, contribuant ainsi à améliorer la qualité de vie des habitants.



Le séminaire a réuni des représentants des Associations Sportives et Culturelles (ASC), de la société civile, des communes de Thiès et des délégués de quartier, tous unis pour soutenir ce projet environnemental ambitieux.