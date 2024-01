BBY Thiès: Ousmane Diop Exhorte Moustapha Niass à Supprimer le Comité Électoral de Thiès, Dénonce Tricheurs, Trompeurs et Traîtres

Thiès, Sénégal - Ousmane Diop, président du mouvement Alliance Wallu Askan wi (AWA) et figure de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY), a lancé un appel audacieux lors de son récent discours à Thiès. Il a non seulement dénoncé les "tricheurs, trompeurs et traîtres" qui, selon lui, sapent la politique locale, mais a également demandé à Moustapha Niass, une figure de proue de la coalition, de prendre des mesures drastiques en supprimant le comité électoral de la ville.



Cette demande audacieuse fait suite à ses critiques sévères sur les pratiques politiques actuelles à Thiès. Diop a mis en lumière les défis économiques et politiques auxquels la ville est confrontée, qu'il attribue en grande partie à l'influence négative de certains politiciens au sein de la coalition BBY. Selon lui, la présence de tricheurs, trompeurs et traîtres a non seulement nui à la réputation de la coalition, mais a également entravé le progrès économique et social de Thiès.



Dans son discours, Diop a exprimé son désaccord avec ces pratiques et a appelé à une refonte de la stratégie politique. Il a souligné la nécessité d'une mobilisation autour d'Amadou Bâ, le candidat de la majorité présidentielle, pour éliminer ces éléments perturbateurs et redonner à Thiès sa place de choix sur l'échiquier national.



La proposition de supprimer le comité électoral et de le remplacer par des comités de volontariat pour un Thiès émergent (VO-TE) est une démarche radicale qui vise à promouvoir l'intégrité et l'engagement au service de la communauté. Diop espère que cette initiative encouragera la participation de citoyens dévoués et honnêtes, contribuant ainsi à une politique plus transparente et responsable à Thiès.