Autonomisation des femmes de la zone Nord: Ousmane Diop débloque 20 millions de francs Cfa pour le financement des groupements de femmes

Rédigé le Dimanche 19 Novembre 2023 à 21:44 | Rédigé par Malick Sarr Gueye

Dans le cadre de sa politique d'autonomisation des femmes dans la commune de Thiès Nord, le président de l'Alliance Wallu Askan Wi ( AWA), par ailleurs responsable de la mouvance présidentielle dans ladite commune, Ousmane Diop vient de mobiliser une enveloppe de 20 millions de francs CFA sur fonds propres pour appuyer les groupements de femmes de sa localité. En effet, il a procédé, ce samedi 18 novembre 2023, à la distribution de cette importe enveloppe qui contribue considérablement à l'amélioration des conditions d'existence de ces dernières. La cérémonie a eu lieu dans son quartier natal. Prenant la parole, le président Ousmane Diop a indiqué devant les militants et sympathisants qu'Amadou Ba est le meilleur profil. A cette occasion, Ousmane Diop a poussé un coup de gueule aux anciens et actuels collaborateurs du président Macky Sall dans la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby). Pour lui, les alliés du parti présidentiel n'ont rien fait à Thiès. Il était très remonté contre ses camarades de coalition. Il est plus que jamais déterminer pour accompagner le candidat de ladite coalition déclaré à la présidentielle qui est prévue le 25 février prochain.