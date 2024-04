Audit ordonné par le Président Bassirou Diomaye Faye : Contrat entre la SONES et SEN'EAU sous examen

Dans sa récente parution, le quotidien "Le Témoin" a appelé les nouvelles autorités du pays à examiner attentivement le contrat entre la SONES et SEN'EAU, signé par l'ancien ministre de l'Hydraulique Mansour Faye, sous l'influence présumée de l'ex-dirigeant financier Macky Sall. Ce contrat a été qualifié de suspect en raison du profil douteux des courtiers et des intervenants. La question est de savoir si cet appel a été entendu au Palais de la République.



Hier lors du Conseil des ministres, le Président Bassirou Diomaye Faye a demandé au ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement de mener rapidement un audit du contrat d'affermage entre l'État (SONES) et SEN'EAU, ainsi que du contrat de performance État-SONES-SEN'EAU. Il a également ordonné une évaluation des Partenariats Publics Privés (PPP) et de tous les contrats de délégation de service public dans le domaine de l'eau potable, en mettant l'accent sur les projets de dessalement des Mamelles et de la Grande Côte développés par la SONES avec la Jica et Acwa Power, rapporte le journal."