Audit foncier de Thiès - Ouest : Le Maire Dr Mamadou Djité revendique la gestion de Mbour 4

Rédigé le Lundi 1 Juillet 2024 à 02:10 | Rédigé par Malick Sarr Gueye

Après avoir assisté à la cérémonie de présentation du rapport d'audit sur le foncier de la commune de Thiès - Ouest récemment, le Maire de ladite commune a présidé encore ce week - end, à une séance de partage communautaire sur la restitution des résultats issus dudit document. Profitant de cette tribune, l'édile de cette collectivité territoriale est revenu sur la situation foncière à Mbour 4. D'ailleurs, devant les acteurs qui ont pris part à cette rencontre de partage et d'informations ( délégués de marchés et de quartiers, les présidents des Associations sportives et culturelles, les relais communautaire, entre autres), il a demandé un élargissement de l'assiette foncière pour sa commune, mais aussi la correction des incohérences territoriales dans sa circonscription. Pour ce faire, il revendique une bonne gestion du site de Mbour 4.