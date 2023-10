Audit de 38 établissements d'enseignement privé à Thiès

À Thies, la moyenne des scores des établissements privés de formation professionnelle est de 63% dans la région . C'est dans cette semaine que les résultats ont été présentés , dans la cité du rail. “Nous avons audité 38 établissements et la majorité (d’entre eux) ont une moyenne supérieure à 60%. Ce qui est dans l’ordre de l’acceptable“, a dit Ibrahima Diop, inspecteur de spécialité, responsable du bureau formation professionnelle à l’Inspection d’académie de Thiès. La présentation des résultats de l'audit de qualité des établissements privés de formation professionnelle de de la région, a eu lieu sous la présence des représentants de ces structures, d’agents du ministère de tutelle et des inspections de l’éducation et de la formation (IEF). En septembre 2022, l'audit de qualité des établissements privés de formation professionnelle avait permis, de visiter 368 structures sur les 457 initialement ciblés à travers le pays, a relevé M. Niang, lors de la cérémonie d’ouverture d’un atelier de partage des résultats de ce contrôle.