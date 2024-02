Audience : La coordination des étudiants de Saint-Louis reçue par Macky Sall

La coordination des étudiants de Saint-Louis a été reçue en audience, cet après-midi, au palais présidentiel, par le Président Macky Sall.



Au cours de cette rencontre, un consensus visant à prévenir la violence au sein de l'espace universitaire a été établi. Les préoccupations d'ordre pédagogique et social rencontrées au sein de l'Université Gaston Berger ont été discutées.



Dès le début de l'audience, le Président Macky Sall a observé une minute de silence en mémoire des étudiants Alpha Yoro Tounkara et Prosper Senghor, tragiquement décédés lors des récentes manifestations à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Il a également assuré de son soutien et de son accompagnement aux familles des victimes.



Cette rencontre marque un pas important vers la résolution des tensions et des défis auxquels sont confrontés les étudiants et l'université dans son ensemble.