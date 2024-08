Aucun cas de Mpox confirmé au Sénégal selon le Docteur Boly Diop, médecin-chef à la direction de la Prévention du ministère de la Santé et de l’Action sociale

Le Docteur Boly Diop, en charge de la Division surveillance et riposte vaccinale au ministère de la Santé, a confirmé qu'aucun cas de Mpox (variole du singe) n’a été détecté au Sénégal jusqu'à présent. Il a précisé que les rumeurs concernant un cas venant du Ghana sont infondées, car ce pays n'a enregistré aucun cas confirmé à ce jour. Parmi les cas suspects prélevés au Sénégal, tous se sont révélés négatifs.

Le 14 août, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré une urgence sanitaire internationale face à la résurgence des cas de Mpox en Afrique. La maladie, qui se transmet de l’animal à l’homme par contact physique étroit, provoque de la fièvre, des douleurs musculaires, ainsi que des lésions cutanées sur plusieurs parties du corps.

Pour faire face à cette menace, le Sénégal a mis en place un dispositif de surveillance renforcé à l’aéroport Blaise Diagne, au Port autonome de Dakar et dans 46 districts sanitaires, particulièrement ceux situés en zones frontalières. Des mesures spécifiques ont également été prises à Touba pour renforcer la surveillance sanitaire durant le Magal.

Le ministère de la Santé appelle la population à respecter les mesures préventives, telles que le lavage des mains et l’utilisation de gants pour les soignants, afin de prévenir toute propagation du Mpox.