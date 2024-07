Attribution des bourses aux étudiants à l’étranger : la commission se réunira prochainement, assure le ministre

La commission chargée de l’attribution des bourses socio-pédagogiques pour les étudiants sénégalais inscrits à l’étranger se réunira prochainement pour publier la liste des bénéficiaires, a annoncé Abdourahmane Diouf, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.



"Cette commission sera organisée très bientôt. Je demande aux étudiants à l’étranger d’être patients. Nous mettons en place des dispositifs pour un paiement des bourses dans des délais raisonnables, avec un système plus organisé et fluide," a-t-il assuré.



Abdourahmane Diouf a fait cette déclaration lors d’une entrevue avec des journalistes de l’APS et du quotidien national Le Soleil, après une tournée dans les huit universités publiques du Sénégal.



Selon le ministre, le retard dans la disponibilité des bourses est dû à des questions budgétaires. "La commission se réunissait habituellement en mai. Nous sommes arrivés en avril, avec un déficit d’un milliard de francs CFA à combler. Tant que cette enveloppe n'est pas garantie, la commission ne peut se réunir," a-t-il expliqué.



"Nous travaillons activement sur ce dossier et des solutions ont été identifiées. Cette réunion aura lieu prochainement pour établir la liste des bénéficiaires," a affirmé Abdourahmane Diouf.



Le ministère veut s’assurer d’avoir la couverture budgétaire avant les délibérations de la commission d’attribution. "Ce n’est pas une annulation, mais un report. En tant que nouveau gouvernement, nous résolvons les passifs. Si le budget était disponible, la commission aurait déjà eu lieu," a-t-il précisé.



Le ministre a choisi la prudence pour éviter de désigner des boursiers sans budget. "Publier une liste sans budget poserait davantage de problèmes. Nous espérons que la couverture budgétaire sera assurée très bientôt, en fonction des besoins exprimés pour l’enseignement supérieur," a-t-il déclaré.



Concernant les bourses nationales, Abdourahmane Diouf a indiqué qu’à l’exception de quelques jours de retard à leur arrivée, les paiements se déroulent correctement. "Une bourse doit être payée à temps. Toutes les universités ont reçu un budget pour neuf mois, bien que cela cause des tensions de trésorerie en juillet," a-t-il noté.



"Nous travaillons avec le ministère des Finances pour trouver des solutions. Nous comprenons l'importance des bourses pour les étudiants et nous veillons à leur paiement à temps," a insisté le ministre.



En évoquant les prochaines étapes, il a mentionné la finalisation des résultats du bac dans une semaine, suivie de la disponibilité des listes de bacheliers pour lancer CAMPUSEN, afin d'orienter au moins 80% des nouveaux bacheliers d’ici le 19 septembre 2024.