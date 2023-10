Attentat sur la ligne Tata n⁰65 à Yarakh: le doyen des juges, Oumar Maham Diallo a envoyé en prison quatre des neuf mis en cause.

L'enquête sur l'attaque d'un bus à Yarakh suit son cours. Selon les informations du journal l'observateur dans sa parution de ce jeudi 05 octobre 2023, le doyen des juges, Oumar Maham Diallo a envoyé en prison quatre des neuf mis en cause. Il s'agit d'El Hadji Malick Sy, Al Hassane Sow alias Sonko, Ndiaye Dia et Alioune Dia alias Diégo confrontés aux images choquantes des corps calcinés de Fatoumata Bineta Diallo (21 ans) et Coultoumy Diallo (07 ans), envoyés en prison. Cinq autres personnes dont X sont activement recherchés