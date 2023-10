Atelier de formation sur le waqf avec les imams et prédicateurs à Thiès

Pour un bon renforcement des capacités, la Ligue des Imams et Prêcheurs du Sénégal (LIPS), a eu 2 jours d'échanges avec la Haute Autorité du Waqf (HAW), dans le cadre de l’atelier d’information, de sensibilisation et de partage. «C'est un programme qui fait partie de l'atelier que nous organisons ce jeudi et dont le but est d'échanger et de sensibiliser les imams qui sont dans la région. », a expliqué Racine Ba. Grâce au waqf, beaucoup de choses peuvent être réalisées. A travers des sources de revenus, certains projets peuvent être restitués à la population, selon l'imam Dame Ndiaye. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la promotion de la solidarité entre musulmans. Le waqf peut être constitué aux conditions suivantes : être une personne physique ou morale ayant un objet licite ; être propriétaire du bien et ne pas être dans l'impossibilité d'en disposer gratuitement ; obtenir l'approbation spéciale des créanciers enregistrés lorsque les biens à constituer en waqf sont grevés de charges qui renoncent expressément à toute réclamation sur ledit bien.