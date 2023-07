Assemblée nationale : Parrainage,123 ont voté pour, deux contre et 33 se sont abstenus.

ce jeudi 20 juillet, à l'assemblée nationale,les députés ont adopté, le projet de loi portant révision de la Constitution. Un projet qui a pour but d’abroger et de remplacer les dispositions de l’article 29 de la Constitution. À partir de maintenant, tous les candidats à l’élection présidentielle auront besoin, soit de la signature d’électeurs représentant au minimum 0,6% et au, maximum 0,8% du fichier électoral général et étant domiciliés dans au moins sept régions à raison de deux mille au moins par région. Deuxième choix,de la signature d’élus représentant 8% des membres de l’Assemblée nationale ou 20% des chefs d’exécutif territorial. Ainsi,123 ont voté pour, deux contre et 33 se sont abstenus. A noter qu’un électeur ne peut parrainer qu’un candidat. Les dépôts de candidatures à l’élection présidentielle se feront au greffe du Conseil Constitutionnel.