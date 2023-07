Assemblée nationale : Les députés de l'assemblée nationale ont adopté le projet de loi portant suppression de la Cour de répression de l’enrichissement Illicite (CREI).

Au Sénégal ,on ne va plus parler de CREI. Ce jeudi 20 juillet, les députés de l'assemblée nationale ont adopté le projet de loi portant suppression de la Cour de répression de l’enrichissement Illicite (CREI). Maintenant Elle sera remplacée par le Pool Judiciaire Financier (PJF), un instrument spécialisé dans la répression des crimes et délits économiques ou financiers. Pour juger les crimes économiques et financiers, on va désormais se référer au PJF. Il est composé de magistrats spécialisés et dispose d'un Parquet financier et d'un Collège des juges d'instruction financier. Ce nouveau projet de loi a été mis en place pour juger les infractions complexes liées à la corruption, aux détournements de fonds publics et à la fausse monnaie. Le PJF est doté de magistrats spécialisés dans le domaine de la criminalité économique et financière chargés des poursuites et des jugements des infractions y relatives.