Arrivés des rescapés à Fass Boye : Les tristes témoignages des parents des victimes

Rédigé par Hanne Abou le Mercredi 23 Août 2023 à 06:50 | Lu 27 fois

À Fass Boye, seuls 37 Sénégalais qui avaient vu leur bateau s'échouer au large du Cap-Vert sont rentrés chez eux. Ils étaient 100 Sénégalais et un Bissau-Guinéen qui ont quitté cette localité le 10 juillet pour trouver une vie meilleure en Espagne. Les populations ne pourront pas suivre la tradition et assister à l'enterrement de leurs proches, victimes de la pirogue sauvée en haute mer au large de l'île de Sal, et qui devaient être transférées dans un avion militaire sénégalais, avec les 38 survivants et la délégation du gouvernement sénégalais venue au Cap Vert pour les rapatrier. Parents, amis et amies des victimes, tous entre tristesse et désarroi racontent leur calvaire.



Reportage