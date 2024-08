Arrivée du Bateau "La Grande Dakar" au Port de Dakar avec 5 000 Véhicules en Provenance de Chine

Samedi dernier, le bateau "La Grande Dakar", assurant une liaison maritime directe entre la Chine et le Sénégal, est arrivé au port de Dakar depuis Shanghai avec une cargaison de 5 000 véhicules. C’est la première ligne directe reliant Shanghai et le port de Dakar, affirmant ainsi le rôle de hub régional du port sénégalais. Le Haut commandant du port, Ibrahima Diaw, a souligné que ce succès est le résultat de nombreux efforts pour améliorer les services portuaires.



Nommé "La Grande Dakar", ce bateau de 13 étages symbolise les liens étroits entre le Sénégal et la Chine grâce à cette nouvelle route maritime. François Péris, administrateur général de Grimaldi Sénégal, a précisé que parmi les 5 000 véhicules à bord, 1 300 seront débarqués à Dakar. La cargaison comprend des voitures électriques, des engins de travaux publics et des colis destinés à divers projets.



Dakar a été choisi pour cette liaison en raison de sa position géographique stratégique et des installations portuaires de haute qualité qu’offre le port autonome de Dakar. Cette nouvelle ligne maritime, établie il y a deux mois, sera régulière avec une fréquence mensuelle. François Péris a ajouté que d’autres véhicules sont déjà en cours de chargement pour Dakar, avec l’ambition de pérenniser et d’augmenter les volumes de transbordement depuis la Chine.



Après une escale de deux jours au port de Dakar, "La Grande Dakar" poursuivra son trajet vers l'Italie.