Arrivée à Dakar des premières délégations officielles pour l'investiture du président Bassirou Diomaye Faye

Dakar, 1er avril (APS) – Des dirigeants d'États, des ministres des Affaires étrangères et des présidents d'institutions africaines se sont rendus dans la capitale sénégalaise pour assister à la cérémonie d'investiture du président nouvellement élu, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé la télévision nationale RTS.



Parmi les personnalités présentes, on compte notamment les présidents de la République de Gambie, Adama Barrow, de Guinée-Bissau, Umaro Cissoko Embaló, ainsi que de Sierra Leone, Julius Maada Bio.



Ils ont été accueillis à l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor par le Premier ministre Sidiki Kaba. Le vice-président de la Côte d'Ivoire, Thiémoko Meyliet Koné, le président du Conseil national de transition au Mali, le Colonel Malick Diaw, accompagné du ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, étaient également présents.



Le Président de la Commission de l'Union Africaine, Moussa Faki Mahamat, ainsi que le Président de la Commission de la CEDEAO et le Président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, accompagné du ministre des Affaires étrangères du pays, ont également atterri le même jour à l'aéroport international Blaise Diagne.



D'autres chefs d'État, dont ceux de la Guinée, du Ghana, du Cap-Vert et de la Mauritanie, sont attendus à Dakar mardi matin."