Arrestation des trois présumés meurtriers du vigile Assane Diop: Les membres de sa famille se prononcent

Rédigé le Vendredi 17 Mai 2024 à 11:40 | Lu 69 fois Rédigé par Malick Sarr Gueye

Dans la nuit du 26 au 27 janvier 2024, Assane Diop, âgé de 65 ans et vigile au marché "Ngeulaw" de Takhikaw dans la commune de Thiès - Nord, a été retrouvé égorgé dans ce lieu de l'offre et de la demande, baignant dans une mare de sang. Dans cette atmosphère de deuil, un parfum de tristesse et de mélancolie enveloppait les visages des commerçants et riverains qui se démenaient avec leurs émotions pour contenir leurs larmes. Cette scène atroce a plongé toutes les populations de la cité du rail, notamment celles de la commune dirigée par l'ancien maire Birame Soulèye Diop, le neveu du défunt Assane Diop, dans une consternation totale. Depuis quelques mois, la police est sur la piste pour appréhender les présumés malfaiteurs. Finalement, ils ont été alpagués par les éléments du commissariat central de Thiès. Hier, ces derniers et la police scientifique étaient sur les lieux du crime pour une reconstitution des faits. Ils ont été placés en garde à vue. En plus, la famille du défunt Assane Diop s'est prononcée à la suite de l'arrestation des trois bourreaux qui ont tué leur frère.